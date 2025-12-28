В Тверской области установили местонахождение пропавшей женщины с ребенком

Их разыскивали с 24 декабря

Редакция сайта ТАСС

ТВЕРЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Местонахождение женщины и ее малолетней дочери, которых разыскивали в Кимрах Тверской области с 24 декабря, установлено. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"К настоящему времени местонахождение женщины с ребенком установлено, по обстоятельствам безвестного отсутствия мать будет опрошена представителем следственного отдела по городу Кимры следственного управления Следственного комитета", - говорится в сообщении.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что следователи проводят проверку по факту безвестного исчезновения женщины 1998 года рождения, а также ее малолетней дочери, данных о местонахождении которых не было с 24 декабря. Следователи выезжали по месту последнего нахождения пропавших, опрашивали знакомых и родственников.