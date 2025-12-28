AKO: в Словакии ожидают укрепления экономики после завершения кризиса на Украине

БРАТИСЛАВА, 28 декабря. /ТАСС/. Большинство жителей Словакии ожидают укрепления экономики республики после завершения конфликта на Украине. Это следует из итогов опроса населения, проведенного социологическим агентством AKO среди 1 000 респондентов с 9 по 16 декабря 2025 года.

Участники опроса, итоги которого распространило информационное агентство TASR, отвечали на вопрос: "Ожидаете ли вы, или нет, что окончание войны, если она завершится в 2026 году, позитивно отразится на словацкой экономике?". Уверенность в улучшении экономического положения республики выразили 52,3% респондентов. Противоположное мнение высказали 38% опрошенных.

Оптимистичные взгляды по поводу роста словацкой экономики выражали, главным образом, граждане старше 49 лет, а также жители Братиславского (Западная Словакия), Кошицкого (восток республики) и Жилинского (северо-запад страны) краев.