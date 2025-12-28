"Легенда века". Макрон выразил соболезнования в связи со смертью Бардо
ПАРИЖ, 28 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Брижит Бардо, назвав ее "легендой века".
Читайте также
"И Бог создал женщину". Каким был путь Брижит Бардо
"Ее фильмы, ее голос, ее ослепительная слава, ее инициалы, ее печали, ее безграничная любовь к животным, ее лицо, воплотившее образ Марианны - Брижит Бардо олицетворяла жизнь, полную свободы, французское существо, универсальное великолепие. Она впечатляла нас. Мы скорбим об уходе легенды века", - написал он в X.
Как сообщили ТАСС в "Фонде Брижит Бардо", известная французская актриса умерла в возрасте 91 года. Представитель фонда не уточнил причины смерти, отметив лишь, что ее наследие "продолжит жить в действиях и политике фонда", направленной на защиту животных.
24 ноября газета Var-Matin сообщала, что Бардо госпитализирована в городе Тулон на юге страны. По ее данным, 91-летняя актриса была помещена в больницу "Сен-Жан" примерно за 10 дней до публикации. Причина, по которой актриса была госпитализирована, не уточнялась. В октябре газета Nice-Matin также сообщала, что актриса провела несколько недель в тулонской больнице в связи с "серьезным заболеванием".