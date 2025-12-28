"Легенда века". Макрон выразил соболезнования в связи со смертью Бардо

Президент Франции заявил, что актриса "олицетворяла жизнь, полную свободы, французское существо, универсальное великолепие"

Президент Франции Эмманюэль Макрон © Сергей Гунеев/ POOL/ ТАСС

ПАРИЖ, 28 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Брижит Бардо, назвав ее "легендой века".

"Ее фильмы, ее голос, ее ослепительная слава, ее инициалы, ее печали, ее безграничная любовь к животным, ее лицо, воплотившее образ Марианны - Брижит Бардо олицетворяла жизнь, полную свободы, французское существо, универсальное великолепие. Она впечатляла нас. Мы скорбим об уходе легенды века", - написал он в X.

Как сообщили ТАСС в "Фонде Брижит Бардо", известная французская актриса умерла в возрасте 91 года. Представитель фонда не уточнил причины смерти, отметив лишь, что ее наследие "продолжит жить в действиях и политике фонда", направленной на защиту животных.

24 ноября газета Var-Matin сообщала, что Бардо госпитализирована в городе Тулон на юге страны. По ее данным, 91-летняя актриса была помещена в больницу "Сен-Жан" примерно за 10 дней до публикации. Причина, по которой актриса была госпитализирована, не уточнялась. В октябре газета Nice-Matin также сообщала, что актриса провела несколько недель в тулонской больнице в связи с "серьезным заболеванием".