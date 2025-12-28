Фонд Брижит Бардо продолжит работу по защите животных после ее смерти

За время существования фонда, основанного в 1986 году, его активистам удалось спасти 12 тыс. животных

ПАРИЖ, 28 декабря. /ТАСС/. Фонд по защите животных, основанный французской актрисой Брижит Бардо, продолжит работу после ее смерти, сохраняя ее наследие. Об этом сообщил ТАСС представитель фонда.

"Фонд будет, как никогда ранее, продолжать дело Брижит Бардо. Ее наследие продолжает жить в действиях и борьбе, которые фонд ведет с той же страстью и верностью своим идеалам", - заявили в "Фонде Брижит Бардо".

В заявлении подчеркивается, что за время существования фонда, основанного в 1986 году, его активистам удалось спасти 12 тыс. животных, которых приютили в "Ковчеге ББ" (ББ - аббревиатура на основе инициалов Брижит Бардо). Также они провели различные акции в 70 странах мира и основали четыре приюта.

"Благодаря регулярному обращению к политикам с целью продвижения законов, осуждению виновных в жестоком обращении с животными, ежедневным спасательным операциям и повышению осведомленности общественности фонд считается мировым эталоном, а Брижит Бардо обеспечила его дальнейшее существование. "Фонд Брижит Бардо" хотел бы почтить память исключительной женщины, которая отдала все и пожертвовала всем ради мира, в котором более уважительно относятся к животным", - заявили в фонде.