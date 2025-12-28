Посещаемость драмтеатра Мариуполя упала после представлений на украинском языке
МАРИУПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Наполняемость зала мариупольского драмтеатра упала более чем в 10 раз после перевода спектаклей на украинский язык. В будущем былые масштабы должны вернуться, сказала ТАСС секретарь отделения партии "Единая Россия" Жовтневого района Мариуполя Светлана Гаврик.
"Мариупольский драмтеатр всегда был очень популярен у местных жителей. Но после того, как киевские власти заставили администрацию проводить все представления на украинском языке, люди перестали приходить. До этого на представлениях в театре всегда были более 300 человек, а это даже не в выходные, а в будние дни. А после украинизации стали по 30 или 40 человек приходить на выступления. Это в лучшем случае. Освобождение города вернет былые масштабы", - делится с ТАСС Гаврик.
Она добавила, что в Мариуполе всегда говорили и думали на русском. По словам собеседницы агентства, киевские власти сделали большую ошибку, попытавшись заставить народ Донбасса перейти на украинский язык.