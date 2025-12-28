Омбудсмен ДНР: возрождение театра Мариуполя стало символом создающей силы России

По словам Дарьи Морозовой, РФ "возродила этот храм искусства, сделав его еще прекраснее и величественнее, чем он был когда-либо"

ДОНЕЦК, 28 декабря. /ТАСС/. Восстановление драматического театра Мариуполя стало символом Русского мира как созидающей силы. Такое мнение высказала в разговоре с ТАСС уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

"Для меня это, пожалуй, символ той самой русской силы, которая заключается в правде. Вопреки массированной кампании лжи и кровавому теракту, унесшему жизни людей и разрушившему драмтеатр, Россия не только доказала свою невиновность, но и возродила этот храм искусства, сделав его еще прекраснее и величественнее, чем он был когда-либо. Русский мир - это честная и созидающая сила", - сказала она.

Ранее сегодня драматический театр Мариуполя был официально открыт после восстановления. По информации Минобороны РФ, здание театра с мирными жителями внутри было взорвано 16 марта 2022 года боевиками запрещенной террористической организации "Азов" с целью провокации. Над его восстановлением работали более 300 строителей, в том числе из города-побратима Мариуполя - Санкт-Петербурга. Драмтеатр рассчитан на 495 посадочных мест. Во время реконструкции исторический фасад здания сохранили. Остальное подвели под самые современные стандарты: внутренние коммуникации, системы вентиляции, кондиционирования, световое и звуковое оборудование.