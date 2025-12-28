Обвиняемых в коррупции депутатов Рады внесли в базу "Миротворца"

В реестр экстремистского сайта попали парламентарии от правящей партии "Слуга народа" Игорь Негулевский и Юрий Кисель

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Депутаты украинского парламента, обвиняемые в коррупции, были внесены в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.

На сайте 28 декабря появились личные данные двух депутатов Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Игоря Негулевского и Юрия Киселя, которым украинские антикоррупционные органы предъявили обвинение по статье о "получении неправомерной выгоды должностным лицом".

Данные третьего депутата, Евгения Пивоварова, которому было предъявлено аналогичное обвинение по тому же делу, были внесены в базу сайта еще в марте 2022 года. Тогда администраторы сайта обвинили его в том, что он в феврале 2022 года "самовольно оставил место службы", вылетев в Объединенные Арабские Эмираты. Сам депутат заявлял в 2022 году, что он провел за границей только несколько дней и вскоре вернулся на Украину, чтобы продолжить работу в Раде. Сейчас в "личное дело" Пивоварова на "Миротворце" была добавлена запись о предъявлении ему обвинений в коррупции.

На сайте трое депутатов обвиняются в "использовании служебного положения с целью личного финансового обогащения" и "дискредитации власти" во время военного положения.

27 декабря антикоррупционные органы Украины сообщили о разоблачении депутатов Рады, которые в составе организованной преступной группы "систематически получали неправомерную выгоду за голосование". Силовики провели следственные действия в помещении комитета Рады по вопросам транспорта и у его председателя Юрия Киселя, который приходится другом совладельцу компании "Квартал 95" Сергею Шефиру и Владимиру Зеленскому.

СМИ также сообщали об обысках у депутата Юрия Корявченкова, который также является другом Зеленского со времен совместной работы в студии "Квартал 95". По данным украинской прессы, Корявченкову удалось уехать с Украины до начала обысков и допросов. Данных Корявченкова на "Миротворце" нет. Кроме того, сообщалось о допросе секретаря фракции правящей партии Тараса Мельничука.