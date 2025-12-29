Диетолог Писарева предупредила об опасности обилия тяжелой пищи в Новый год

Врач отметила, что организму необходимо давать "передышку"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Закуски, салаты, горячее, алкоголь и десерт при употреблении за один прием пищи могут спровоцировать двойную нагрузку на организм. Об этом сообщила ТАСС врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Ирина Писарева.

"Обычно на Новый год все блюда едят сразу за один прием пищи. То есть съели и бутерброд, и курицу, и шампанским запили, а потом сразу и торт. Таким образом на организм идет двойная нагрузка, он просто не успевает все перерабатывать. А ведь какие-то продукты усваиваются быстрее, какие-то - медленнее. Так, фрукты организмом быстрее расщепляются, чем белки, жиры и сложные углеводы. И, соответственно, могут вызывать вздутие, брожение в организме, вызывать неприятную тяжесть", - сказала она.

Врач отметила, что именно поэтому необходимо давать организму "передышку", дозировано есть разную пищу. А чтобы корректно посчитать калорийность, надо понимать количество добавленных ингредиентов. 100 г торта составляет примерно 300-400 калорий, а бокал шампанского - 90 калорий. При этом средняя норма калорий для женщин - 2000 ккал в сутки, а для мужчин - 2 500.