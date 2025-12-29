Крашенинников анонсировал создание в ГД рабочей группы по сделкам с жильем
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Рабочая группа по вопросам регулирования сделок с недвижимостью может собраться в Госдуме после Нового года. Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
"Я думаю, после Нового года соберем рабочую группу с тем, чтобы уже что-то предусмотреть. <…> Предварительные беседы мы уже провели", - сказал Крашенинников.
По его словам, уже ведется диалог с риелторами, нотариусами, юристами и представителями Росреестра. "Обсуждаем сейчас этот вопрос. Я считаю, что гнать в течение месяца, как у нас часто бывает, быстро давайте все примем, это неправильно. Нужно все обсуждать", - добавил депутат.
Ранее депутат представил собственные предложения по решению вопроса регулирования сделок с жильем. Среди инициатив председателя комитета - принятие закона о риелторской деятельности и обязательное нотариальное оформление сделок.