Крашенинников анонсировал создание в ГД рабочей группы по сделкам с жильем

По словам председателя комитета по госстроительству и законодательству, уже ведется диалог с риелторами, нотариусами, юристами и представителями Росреестра

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Рабочая группа по вопросам регулирования сделок с недвижимостью может собраться в Госдуме после Нового года. Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Читайте также Железобетонные риски: какие тенденции наметились на рынке недвижимости в 2025 году

"Я думаю, после Нового года соберем рабочую группу с тем, чтобы уже что-то предусмотреть. <…> Предварительные беседы мы уже провели", - сказал Крашенинников.

По его словам, уже ведется диалог с риелторами, нотариусами, юристами и представителями Росреестра. "Обсуждаем сейчас этот вопрос. Я считаю, что гнать в течение месяца, как у нас часто бывает, быстро давайте все примем, это неправильно. Нужно все обсуждать", - добавил депутат.

Ранее депутат представил собственные предложения по решению вопроса регулирования сделок с жильем. Среди инициатив председателя комитета - принятие закона о риелторской деятельности и обязательное нотариальное оформление сделок.