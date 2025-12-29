Диетолог Залетова посоветовала перекусить белком и клетчаткой перед застольем

Эти вещества мягко стимулируют выработку гормонов сытости, что помогает контролировать голод и не набрасываться на закуски, пояснила заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Россиянам рекомендуется перекусить за 1-1,5 часа до новогоднего застолья белком и клетчаткой. Об этом сообщила ТАСС врач-диетолог, заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залетова.

"Эффективнее легкий, но правильный перекус за 1-1,5 часа до мероприятия. Самое лучшее это белково-клетчаточный вариант. Идеально, например, порция творога с овощами или фруктами, или овощной салат с кусочком отварной курицы или яйцом. Можно добавить, например, ложку отрубей для увеличения количества клетчатки. Хорошо подойдет овощной суп-пюре, но также с небольшим кусочком чего-то белкового, птицы или рыбы", - говорит Залетова.

Она объяснила, что это благоприятно скажется на самочувствии, поскольку белок и клетчатка мягко стимулируют выработку гормонов сытости, что помогает контролировать голод и не набрасываться на закуски. Поступление небольшого количества пищи заранее запускает ферментативную систему, и поджелудочная железа начинает вырабатывать пищеварительные ферменты постепенно, а не в режиме аврала в ответ на внезапную массивную атаку жирной и тяжелой едой. Это снижает пиковую нагрузку на этот орган. Также такой перекус предотвращает резкие скачки глюкозы или сахара крови, которые провоцируются быстрыми углеводами на голодный желудок. И как следствие уменьшают последующее чувство острого голода и риск переедания.

"Ну и легкая пища создаст защитный буферный слой, что особенно важно, если планируется прием алкоголя или есть уже хронические заболевания желудочно-кишечного тракта. Полноценный прием пищи прямо перед выходом создаст избыточную нагрузку, и к началу застолья пищеварение будет еще в активной фазе, что усугубит и так большую предстоящую нагрузку", - подчеркнула Залетова.

Ранее главный диетолог Москвы Антонина Стародубова рекомендовала россиянам не злоупотреблять бутербродами с икрой и сливочным маслом в Новый год и ограничиться тремя штуками.