Вильфанд: в Москве в последние дни года будет идти снег

Высота снежного покрова увеличится и составит минимум 20 см, отметил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Снег будет идти в Москве с 29 декабря до 1 января из-за низкого атмосферного давления. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Поскольку давление низкое, будет идти снег. Снегопадов сильных не ожидается, но все-таки снежок постепенно будет идти и завтра, и 30, 31 чуть-чуть поменьше. Небольшой снег будет и 1 января", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что сейчас в Москве высота снежного покрова 10-15 см, она увеличится на 8-10 см и составит минимум 20 см.