Вильфанд: в первые дни нового года температура в Москве будет ниже нормы

Также ожидается очень низкое атмосферное давление, отметил научный руководитель Гидрометцентра

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Температура воздуха в Москве будет ниже нормы в первые дни нового года. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В пятницу, 2 января, ночь холодная, минус 13-18, днем температура чуть-чуть повыше, минус 5-10, это на 5-6 градусов ниже нормы, холодная погода", - сказал Вильфанд.

Он добавил, что 3 января москвичей ждет небольшое повышение температуры - до минус 5-10 градусов ночью и минус 1-5 днем. В течение всего этого времени, начиная с 29 декабря, будет очень низкое давление - в диапазоне 727-732 мм ртутного столба, что на 18-22 мм ниже нормы.