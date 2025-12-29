Росстандарт утвердил ГОСТ для квест-комнат

Правила вступят в силу 1 декабря 2026 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Росстандарт утвердил новый ГОСТ на квест-комнаты для лиц старше 18 лет, который классифицирует услуги и устанавливает требования к безопасности и организации квестов. Документ вступит в силу 1 декабря 2026 года, сообщили ТАСС в ведомстве.

"Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии утвержден новый национальный стандарт ГОСТ Р 72490-2025 "Услуги населению. Услуги в области развлечений. Услуги квест-комнат для взрослых. Общие требования и требования безопасности", направленный на формирование единого подхода к организации и оказанию услуг квестов для лиц старше 18 лет", - рассказали в ведомстве.

ГОСТ Р 72490-2025 разработан АО "ИРЭИ" при участии Ассоциации организаторов квестиндустрии совместно с ООО "Мир Квестов С", ТПП РФ и ООО "Парк Форос" в рамках технического комитета по стандартизации ТК 346 "Услуги населению" и вступает в действие с 1 декабря 2026 года, добавили в Росстандарте.

Там отметили, что квесты для взрослой аудитории получают широкое распространение и устойчивый спрос. Новый стандарт, в частности устанавливает термины, классификацию услуг квест-комнат для взрослых, а также общие требования к организации квестов и требования безопасности, в том числе к помещениям, оборудованию, техническим элементам и персоналу. "Документ направлен на снижение рисков для участников квестов и формирование прозрачных условий оказания услуг в сфере развлекательного досуга", - подчеркнули в ведомстве.

Отдельное внимание в документе уделяется аспектам безопасности, связанным с использованием технических и сценических элементов, декораций, взаимодействием персонала с участниками квеста, а также с недопущением ситуаций, подвергающих организаторов и участников к травмоопасности.

"Документом закреплены требования к наличию и исправности средств связи между участниками и организаторами квеста, закреплен регламент требований к техническому состоянию и исправности используемого оборудования и декораций, а также установлены требования к обеспечению возможности экстренного прекращения проведения квеста и оперативной эвакуации участников", - уточнили в Росстандарте.

Стандарты для квест-комнат

Утверждение нацстандарта на услуги квест-комнат для взрослых стало продолжением работ в области нормативного регулирования развлекательного досуга. Первый же стандарт на услуги квест-комнат для детей был утвержден два года назад. Таким образом, новый и действующий ГОСТы становятся ключевыми документами в области обеспечения качества и безопасности услуг развлечений.