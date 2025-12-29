В 10 регионах маткапитал при рождении первенца оказался выше среднего по России

Размер материнского капитала в 2026 году может измениться

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Региональный материнский капитал или его аналоги полагаются при рождении первенца в 10 российских регионах. Его размер составляет в 2025 году от 116 тыс. до 360 тыс. рублей, проанализировал ТАСС региональные меры поддержки. Размер капитала в 2026 году может измениться - в большинстве регионов еще не индексировали эту меру социальной поддержки.

Где выплачивают региональный материнский капитал на первенца?

Самую большую сумму маткапитала предлагают семьям в Нижегородской области. Там региональный маткапитал составляет 360 тыс. рублей за первого ребенка, 800 тыс. рублей за второго и 1 млн рублей за третьего.

Чуть ниже, 350 тыс. рублей, положено семьям с первенцем в Новгородской области - здесь с 2026 года вводится новая мера поддержки "Новгородская семья". Мера поддержки полагается только тем, кто родил первого ребенка до 29 лет.

В Республике Коми региональный семейный капитал на детей, рожденных с 1 января 2024 года составляет 300 тыс. рублей (а если маме первенца не исполнилось на момент рождения ребенка 25 лет - 500 тыс. рублей).

В Магадане при рождении первенца маткапитал составит 200 тыс. рублей, в Ленинградской области - 175 тыс. рублей, но выплачивается матери, родившей до 30 лет. На Камчатке размер маткапитала на первенца сегодня составляет более 150 тыс. рублей, на Сахалине и в Тюменской области - 150 тыс. рублей. В Якутии существует целевой капитал "Дети столетия", который выплачивают за первого и каждого последующего ребенка. Его размер - более 116 тыс. рублей, и диапазон возможностей по использованию средств выше, чем при материнском капитале. На десятом месте - Красноярский край, здесь также поддерживают молодых родителей и предусматривают региональный материнский капитал в размере 100 тыс. рублей при рождении первого ребенка женщиной в возрасте до 23 лет включительно.

Таким образом, больше всего регионов ввели свой материнский капитал за первенца на Дальнем Востоке и на Севере РФ, нет такой опции в регионах ЦФО, Кавказа и Юга России.

Дополнительная поддержка

Во многих регионах для поддержки молодых семей при рождении первенца выплачивается единовременное пособие, при определенных условиях суммы могут достигать десятков тысяч рублей. В частности, в Омской области единовременная денежная выплата в связи с рождением ребенка студенческим семьям составляет 100 тыс. рублей. В Вологодской области по программе "Семья - оплот Русского Севера" действует выплата в 100 тыс. рублей при рождении первенца женщинам в возрасте до 25 лет, аналогичные условия по первому ребенку работают в Псковской области. Единовременная выплата для мамы возрастом до 26 лет составляет 25 тыс. рублей и действует в Адыгее, выплата 20 тыс. рублей - в Рязанской области. В Забайкалье выплату в 40,2 тыс. рублей женщины могут получить за рождение или усыновление первого ребенка.

Президент РФ Владимир Путин ранее называл поддержку семьи и увеличение рождаемости - важнейшим приоритетом российской политики. Федеральные меры поддержки едины на территории всей страны и включают в себя материнский капитал (с 1 февраля 2026 года Социальный фонд России проведет индексацию материнского капитала в соответствии с инфляцией), пособие по беременности и родам, единое пособие для поддержки семей с невысоким доходом, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет и другие меры.