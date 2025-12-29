Дальневосточный Дед Мороз рассказал, о чем просят дети перед Новым годом

Он добавил, что грамотность в письмах немного упала

ВЛАДИВОСТОК, 29 декабря. /ТАСС/. Дети перед Новым годом стали чаще просить в письмах к Деду Морозу здоровья и благополучия близким людям, а также домашних питомцев. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС "Дальний Восток" заявил главный Дед Мороз Дальнего Востока.

"Мысли детей стали интересней: если несколько лет назад они просили телефоны, то теперь они стали душевней. Очень много встречается детских писем про здоровье, про близких. Много детей просят, чтобы им подарили своих маленьких друзей: собачек, кошечек, попугайчиков", - отметил он.

Дед Мороз отметил при этом, что грамотность у детей немного упала, посетовав, что "не все буквы попадают в нужное место".