Rutube запустил акцию по семейному устройству детей-сирот

Все 30 видеоанкет записаны народным артистом России Сергеем Безруковым, который является послом фонда "Измени одну жизнь"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Видеохостинг Rutube совместно с благотворительным фондом "Измени одну жизнь" запускает специальную новогоднюю акцию по семейному устройству детей-сирот. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе платформы.

"Rutube запустил акцию с фондом "Измени одну жизнь", чтобы найти родителей детям из сиротских учреждений. Видеоанкеты детей, в которых они рассказывают о себе, в новогодние праздники увидят миллионы зрителей на главной странице национального видеохостинга", - говорится в сообщении.

Все 30 видеоанкет в рамках акции записаны народным артистом России Сергеем Безруковым, который является послом фонда. В коротких фильмах дети рассказывают о себе, своих увлечениях и мечтах. Такие ролики, по данным фонда, помогают потенциальным родителям увидеть личность ребенка и принять решение о встрече.

Акция стартует 29 декабря и продлится все новогодние каникулы. Ожидается, что повышенный охват платформы в праздничные дни, когда время просмотра традиционно возрастает в разы, позволит рассказать историям детей максимально широкой аудитории.

"К концу 2025 года ежемесячная аудитория Rutube уже достигла более 80 млн зрителей, а в период новогодних праздников она существенно возрастет. Мы решили использовать это время повышенного зрительского внимания с пользой", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора, главы цифровых активов "Газпром-медиа холдинга" Сергея Косинского.

Фонд "Измени одну жизнь" содействует семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, и поддерживает приемные семьи. С 2012 года создано более 75 тыс. видеоанкет детей, больше 29 тыс. из них устроены в семьи. Фонд сотрудничает с 79 регионами России по вопросам семейного устройства детей из сиротских учреждений.