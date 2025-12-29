Москалькова на Новый год пожелала бойцам СВО скорейшего возвращения к близким

Уполномоченный по правам человека в РФ также выразила пожелание, чтобы "в каждую семью пришли мир, благополучие, согласие, любовь и взаимная поддержка"

© Екатерина Шамарова/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в преддверии Нового года пожелала россиянам благополучия, а участникам специальной военной операции - скорейшего возвращения домой к близким.

"Мы будет работать и молиться за нашу победу, возвращение наших бойцов живыми и здоровыми, чтобы их дети, жены, матери, родные и близкие встретили и обняли их", - сказала Москалькова в беседе с ТАСС.

Она также пожелала, чтобы "в каждую семью пришли мир, благополучие, согласие, любовь и взаимная поддержка". "Все остальное - приходящее и уходящее", - добавила омбудсмен.