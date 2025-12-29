Следователей и прокуроров в зоне СВО приравняли к ветеранам боевых действий

В законе, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным, речь идет о прокурорах и сотрудниках СК, исполнявших свои служебные обязанности также на территории Сирии с 30 сентября 2015 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым в том числе прокуроры и сотрудники Следственного комитета РФ, работавшие в зоне специальной военной операции, приравниваются к ветеранам боевых действий.

В законе речь идет о прокурорах и сотрудниках СК, исполнявших свои служебные обязанности на территории Сирии с 30 сентября 2015 года, в ходе СВО на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года.

Ранее такой статус имели лишь прокуроры и следователи, работавшие в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях с декабря 1994 года по декабрь 1996 года, а также в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона с августа 1999 года.