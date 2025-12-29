На горном курорте "Роза Хутор" выпало до 70 см снега

Сильные осадки продолжатся

СОЧИ, 29 декабря. /ТАСС/. Обильные снегопады прошли в ночь на понедельник в горном кластере Сочи, на курорте "Роза Хутор" выпало до 70 см снега, сообщили ТАСС в пресс-службе курорта. Еще до 30 см снега ожидается в течение дня, сильные осадки продолжатся.

Накануне курорт "Красная Поляна" первым открыл горнолыжные трассы в долине "Цирк-2". "Роза Хутор" запускает катание 29 декабря, а "Газпром Поляна" - 30 декабря. Из-за теплой погоды, которая установилась в Сочи в конце ноября, и малоснежного начала зимы старт сезона катания был под угрозой, курорты перенесли открытие трасс с традиционных начала и середины декабря на конец месяца.

"За сегодняшнюю ночь на разных высотах курорта "Роза Хутор" выпало от 50 до 70 см снега. По предварительным прогнозам, за сегодняшний день выпадет еще порядка 20-30 см. Сильные снегопады продолжатся", - сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что в понедельник курорт открыл первые трассы для катания, зона будет расширяться поэтапно "по мере формирования устойчивого снежного полотна, готовности трасс, их оценки противолавинной и аварийно-спасательной службами".

Сочи - один из самых востребованных российских курортов, в 2024 году его посетили рекордные 8 млн туристов. По прогнозам экспертов, к 2030 году турпоток будет достигать 10 млн человек.

Летом в Сочи гости предпочитают морской и санаторно-курортный отдых в прибрежной зоне. В зимний период наиболее популярными среди туристов являются горнолыжные курорты "Красная Поляна", "Роза Хутор" и "Газпром Поляна", которые были созданы во время подготовки к проведению XXII Олимпийских зимних игр 2014 года.