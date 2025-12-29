В ЛНР действие комендантского часа приостановили в Новый год и Рождество

Исключением стали прифронтовые районы

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Действие комендантского часа в Луганской Народной Республике приостанавливается на Новый год и Рождество, за исключением прифронтовых районов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Подписал указ о приостановке действия комендантского часа в новогодние и рождественские праздники в районах, где это позволяет военная обстановка. Действие комендантского часа приостановлено с 23:00 31 декабря до 04:00 2 января, а также с 23:00 6 января до 04:00 8 января", - говорится в сообщении.

Исключением станут семь муниципальных образований, где комендантский час продолжит действовать в ранее установленном режиме: Кременской, Сватовский, Троицкий муниципальные округа, а также городские округа города Лисичанск, Первомайск, Рубежное и Северодонецк.

Относящиеся к Северодонецкой агломерации населенные пункты - Рубежное, Лисичанск, Северодонецк, Сватово - были освобождены от украинской армии летом 2022 года. Северодонецкая агломерация - одна из прифронтовых территорий ЛНР.