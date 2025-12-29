Телефонные мошенники стали действовать под видом опасных преступников

Таким способом аферисты похитили у 78-летней москвички более 20 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Телефонные мошенники стали использовать новую схему для обмана, они начали представляться опасными преступниками. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"Новая схема мошенников: телефонные аферисты представляются опасными преступниками", - говорится в сообщении.

Таким способом аферисты похитили у 78-летней москвички более 20 млн рублей. По данным надзорного ведомства, схема состоит из трех этапов. Сначала потенциальной жертве звонит лжеправоохранитель. В случае пенсионерки это был якобы участковый, который сообщил об убийстве пожилой женщины и попросил оставить телефон для связи на случай поступления подозрительных звонков.

После этого поступает звонок от разыскиваемого преступника. "Буквально на следующий день с пенсионеркой связался мужчина и в грубой форме под угрозой причинения телесных повреждений потребовал от пенсионерки 500 тыс. рублей. Женщина сразу же перезвонила по оставленному ей лжеучастковым номеру телефона и рассказала о звонке", - сказали в пресс-службе. Завершается схема привлечением жертвы якобы к поимке опасных преступников и похищением денег. В случае москвички псевдоправоохранитель убедил ее, что преступник уже убил несколько человек, и необходима ее помощь для задержания злоумышленника при передаче денег.

"Пострадавшая начала выполнять все указания звонившего и передала 500 тыс. рублей курьеру. Затем аферисты сообщили пенсионерке, что операция пошла не по плану, ее паспортные данные стали известны третьим лицам, которые пытаются похитить ее сбережения. Женщина испугалась и продолжила общение с мошенниками, в том числе по видеосвязи. По их указаниям она несколько раз снимала со счетов семейные сбережения и передавала курьерам, думая, что они инкассаторы. Общий ущерб превысил 20 млн рублей", - сказали в надзорном ведомстве.

В прокуратуре Москвы подчеркнули, что никакие следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по телефону не проводятся, а правоохранители не привлекают граждан к содействию через телефонные переговоры. "Никогда не выполняйте телефонные указания неизвестных лиц, кем бы они ни представлялись; сотрудники банков, правоохранительных и государственных органов не обзванивают граждан по видеосвязи, не просят снимать денежные средства и передавать их курьерам", - добавили в пресс-службе.