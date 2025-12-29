В Петербурге прогнозируют до минус 15 градусов утром 1 января

Сильного ветра не ожидается

Редакция сайта ТАСС

© Валентин Егоршин/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Морозная погода с температурой до 10-15 градусов ожидается в Санкт-Петербурге утром 1 января. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

"Фон температуры до Нового года -3… -8 градусов, в Новый год, конечно, все еще предварительно, но примерно -5... -9 градусов. А вот уже под утро похолодает до -10… -15 градусов. Так что все по-новогоднему будет. А то, что ветра сильного нет, это тоже радует, комфортность погоды от этого сразу повышается", - отметил Колесов в своем Telegram-канале.

29 декабря очередной атмосферный фронт принес еще несколько сантиметров снега. Снежная погода будет наблюдаться вплоть до начала Нового года, "практически до боя курантов", хотя в сам Новый год снег, скорее всего, прекратится, указал синоптик.