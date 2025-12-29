В аэропорту Калининграда задержали на прилет и вылет 25 рейсов

Большинство бортов отклонились от расписания из-за угрозы БПЛА в Петербурге

КАЛИНИНГРАД, 29 декабря. /ТАСС/. В аэропорту Храброво задерживаются 25 рейсов на прилет и вылет. Большинство бортов отклонились от расписания из-за угрозы БПЛА в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в аэропорту Калининграда.

"По данным на 11:45 мск, девять рейсов задержаны на вылет, 15 - на прилет. С утра в Санкт-Петербурге была введена операция "Ковер", поэтому начались задержки. Они же все через Петербург летят. Операция "Ковер" - это угроза беспилотных летательных аппаратов. Погодные условия в Храброво нормальные", - сообщила собеседница агентства.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Калининграда, в 12:00 мск на вылет задерживались уже 10 бортов. Днем ранее, 28 декабря, в Калининградской области действовало штормовое предупреждение из-за сильного ветра с порывами до 27 м/с.