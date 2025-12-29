Социолог Антипович: украинцы могут поддержать выход ВСУ из Донбасса

Он подтвердил наблюдения, что в западных регионах Украины готовность людей поддерживать территориальные уступки меньше, чем на востоке страны

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Украинцы в случае проведения в стране референдума по вопросу о выводе ВСУ из Донбасса могут поддержать это решение, если оно приведет к мирному урегулированию. Об этом заявил руководитель украинской социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

"Референдум по этому поводу, вероятно, это правильное решение. <...> Я не знаю, как украинцы на это будут отвечать. Я понимаю, что так просто, в оторванном контексте, никто не захочет менять территорию или отступать с территории. Но, знаете, в каком-то общем плане установления мира Украина сможет склониться к выходу из Донбасса", - сказал он в интервью агентству РБК-Украина.

По словам социолога, будет большая доля тех, кто против, и большая доля тех, кто за. "В общем, мы можем ожидать, что украинец поддержит определенное соглашение", - считает Антипович.

Он подтвердил наблюдения, что в западных регионах Украины готовность людей поддерживать территориальные уступки меньше, чем на востоке страны. "На западе <...> фразы "будем воевать до конца" более распространены", - рассказал социолог.

Ранее Владимир Зеленский утверждал, что территориальный вопрос может быть решен только на референдуме. Однако на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом Зеленский изменил свою позицию, допустив, что мирное соглашение может быть вместо этого одобрено путем голосования в Верховной раде.