На курорте "Роза Хутор" временно открыли продажу ски-пассов

Катание открылось в ограниченном режиме, трассы будут работать до 14:00 мск

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 29 декабря. /ТАСС/. Горный курорт "Роза Хутор" временно и в ограниченном режиме открыл продажу ски-пассов, приостановленную ранее из-за нехватки снега. Об этом сообщается в Telegram-канале курорта.

Ранее курорт ограничил продажу ски-пассов до 4 января из-за недостаточного количества снега. Катание здесь открылось 29 декабря в ограниченном режиме, трассы будут работать до 14:00 мск, а также по погодным условиям. В ночь на 29 декабря обильные снегопады прошли в горном кластере Сочи, на курорте "Роза Хутор" выпало до 70 см свежего снега, еще 30 см ожидается в течение дня.

"В очень ограниченном количестве открываем продажи ски-пассов на сайте и в кассах курорта для всех желающих", - говорится в сообщении.

Сочи - один из самых популярных российских курортов, в 2024 году его посетили рекордные 8 млн туристов. По прогнозам экспертов, к 2030 году турпоток будет достигать 10 млн человек.

Летом в Сочи гости предпочитают морской и санаторно-курортный отдых в прибрежной зоне. В зимний период наиболее популярными среди туристов являются горнолыжные курорты "Красная Поляна", "Роза Хутор" и "Газпром Поляна", которые были созданы во время подготовки к проведению XXII Олимпийских зимних игр 2014 года.