В Севастополе развивающийся район обеспечат умными электросетями

Речь идет о частном секторе около мыса Фиолент на юге города

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Электросети для района около мыса Фиолент в Севастополе планируется обновить с учетом современных технологий, чтобы они стали умными, сообщил губернатор Михаил Развожаев в эфире телеканала "Россия-24".

Около мыса Фиолент на юге города активно развивается район частного сектора. Ранее здесь были только садовые товарищества, и коммунальные сети до сих пор рассчитаны на них, в связи с чем тысяч жителей ежегодно касаются аварийные отключения - в том числе, и зимой. Развожаев уже сообщал, что для обеспечения района запланировано строительство новых подстанций.

"Нужно строить новую мощную подстанцию, разводящие сети. <…> Мы хотим сделать "умные" сети", - сказал Развожаев.

Он подчеркнул, что планируется создать современную энергетическую инфраструктуру. Тем более, что примеры на Крымском полуострове уже есть - проект "умных" сетей реализован компанией "Таврида электрик" в Сакском районе Республика Крым.

На сайте "Таврида Электрик" поясняется, что "умные" сети - это комплекс технологических решений, которые, с одной стороны, делают инфраструктуру более надежной, с другой - автоматически определяют место аварий, что ускоряет время их устранения. Есть и ряд иных преимуществ перед традиционными системами.

Губернатор добавил, что также решается вопрос с газоснабжением микрорайона вокруг Фиолента - планируется строительство кругового газопровода. По его оценкам, это займет порядка трех лет.