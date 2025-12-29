Краснов заявил о важности сохранения единых подходов к правоприменению

Особое значение имеет преемственность в кадровых решениях, заявил председатель Верховного суда РФ

МОСКВА, 29 декабря./ТАСС/. Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов заявил в ходе выступления на заседании Всероссийской квалификационной коллегии судей (ВККС) о важности сохранения при кадровых назначениях профессиональных традиций и единых подходов к правоприменению.

"Особое значение имеет преемственность в кадровых решениях. Обновление судейского корпуса должно безусловно сочетаться с сохранением профессиональных традиций и единых подходов к правоприменению. Именно такой баланс позволяет обеспечить стабильность судебной практики и, самое главное, ее предсказуемость", - говорится в речи Краснова, которую опубликовала пресс-служба Верховного суда.

Ранее ВККС рекомендовала председателя коллегии Николая Тимошина на должность заместителя председателя Верховного суда РФ - председателя Судебной коллегии этого учреждения по уголовным делам. Председатель Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Владимир Давыдов рекомендован на должность первого заместителя главы ВС РФ.