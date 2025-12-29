В Сочи несколько сотен единиц техники очищают улицы

Дополнительно организовали ручную очистку тротуаров

СОЧИ, 29 декабря. /ТАСС/. Несколько сотен единиц техники и антигололедные средства используют в Сочи на фоне обильных снегопадов, сообщил глава администрации курорта Андрей Прошунин.

В ночь на 29 декабря непогода затронула всю территорию Сочи: на побережье шел дождь со снегом, в горных селах - снегопады, а в Краснополянском округе - метель.

"Для поддержания порядка на дорогах за ночь по всему городу было задействовано свыше 330 единиц техники и более 530 дорожных рабочих - это федеральные, региональные и городские службы. Использовано около 930 тонн противогололедных материалов. Только в горном кластере работает более 120 единиц техники и 125 человек. Дополнительно с утра организована ручная очистка тротуаров", - написал Прошунин в Telegram-канале.

Кроме того, в результате непогоды аварийные бригады зафиксировали падение около 20 деревьев, в горной зоне Лазаревского района курорта наблюдались локальные перебои с подачей электроэнергии. Специалисты устраняют коммунальные аварии, добавил мэр. Также утром в горных селах Сочи было затруднено движение общественного транспорта, аварийные бригады продолжают расчищать дороги. В то же время аэропорт Сочи работает в штатном режиме по фактической погоде.

Как передает корреспондент ТАСС, осадки продолжаются и в течение 29 декабря, в результате обильных снегопадов в горном кластере автомобили скрылись под сугробами. Однако движение транспорта по дорогам в горах Сочи не затруднено, коммунальщики расчищают трассы.

Сочи - один из самых востребованных российских курортов, в 2024 году его посетили рекордные 8 млн туристов. По прогнозам экспертов, к 2030 году турпоток в Сочи будет достигать 10 млн человек.