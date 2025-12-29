В Екатеринбурге зафиксировали рекордную среднегодовую температуру

Она составила плюс 5,5 градусов

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Средняя температура в Екатеринбурге в 2025 году составила плюс 5,5 градусов, что является рекордным показателем за 190-летнюю историю наблюдений. Об этом на пресс-конференции сообщила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

"Основной итог - год был очень теплый, средняя его температура на территории Свердловской области составила от плюс 1,1 градуса, это крайний север области, до плюс 5 градусов в Сысерти. <…> В Екатеринбурге [среднегодовая] температура - плюс 5,5 градусов, что является рекордом 190-летнего периода инструментальных метеорологических наблюдений", - сказала она.

Синоптик добавила, что суммарно средняя температура в 2025 году была выше климатической нормы на 1,6 - 2,4 градуса.