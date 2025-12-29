В Березниках восстановили нарушенное из-за аварии на сетях водоснабжение

Вода отсутствовала в высоких точках города

ПЕРМЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Водоснабжение города Березники, нарушенное из-за аварии на сетях, восстановлено. Об этом сообщает "Березниковская водоснабжающая компания" (БВК) в своем Telegram-канале.

"Ремонтные работы на ВНС-18 завершены. Вышли на нормативный режим давления воды. Фактически водоснабжение отсутствовало только в высоких точках города, на верхних этажах многоэтажных домов", - сообщили в ресурсоснабжающей компании.

Как сообщал глава Березников Алексей Казаченко, аварийная ситуация произошла утром на городской водонапорной насосной станции №18. По сообщениям местных СМИ, в результате подачу воды прекратили в 451 многоквартирный дом и 1,3 тыс. частных жилых домов, в которых проживает более 73 тыс. жителей города. Также в зону отключения попали более 50 социально значимых объектов.