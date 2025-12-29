РПЦ помогла семьям, пострадавшим от повышения уровня воды в озере в Кении

Им передали 650 кг риса, 230 кг фасоли, 450 кг кукурузной муки, 60 л растительного масла, а также 80 москитных сеток, 15 матрасов, 80 одеял и 10 мешков одежды, сообщил экзархат Русской православной церкви на территории Африки

НАЙРОБИ, 29 декабря. /ТАСС/. Экзархат Русской православной церкви на территории Африки оказал гуманитарную помощь семьям, которые пострадали от повышения уровня воды в кенийском озере Найваша. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале экзархата.

Как отмечается, в общей сложности помощь, закупленная на пожертвования, была оказана 150 семьям. Им передали 650 кг риса, 230 кг фасоли, 450 кг кукурузной муки, 60 л растительного масла, а также 80 москитных сеток, 15 матрасов, 80 одеял и 10 мешков одежды. Кроме того, несколько семей удалось эвакуировать в безопасный район.

Уровень воды в озере постоянно повышается на протяжении около 10 лет. Из-за этого уже порядка 4 тыс. семей, проживавших рядом с водоемом, были вынуждены покинуть свои дома.

"Погибают люди, семьи теряют свои дома, имущество и средства к существованию, - отметил настоятель прихода Живоначальной Троицы в Найваше иерей Самсон Гуту. - Особенно тяжело приходится детям, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями".