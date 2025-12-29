Названы лидеры среди покупателей новогодних путешествий

По данным результатов анализа сервиса путешествий "Туту" и "Мегафона", ими впервые стали зумеры

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Лидерами среди покупателей новогодних поездок впервые стали зумеры, на них пришлось более трети всех покупок туров в праздники. Это следует из результатов анализа сервиса путешествий "Туту" и "Мегафона" спроса на поездки в январские каникулы (есть в распоряжении ТАСС).

"Каждый третий (34%) билет в новогоднее путешествие купил зумер. Спрос среди представителей молодого поколения на эти поездки вырос на 10% год к году. Четверть (24%) билетов приобрели иксы, 21% - миллениалы, 12% - бумеры. Каждое 10-е путешествие совершил представитель поколения А", - отмечается в сообщении.

При этом спрос на путешествия в новогодние праздники среди пенсионеров вырос на 13% в годовом выражении. Среди студентов (18-24 года) и категории молодых специалистов (25-34) наиболее активно поездками, их планированием и покупкой билетов занимались мужчины: 64% и 29% соответственно.

"Самым популярным новогодним направлением остается Москва. По данным "Туту", на столицу приходится почти четверть билетов на самолеты, поезда и автобусы. Санкт-Петербург выбрали 10% путешественников, Краснодарский край - 9%, Ростовскую и Свердловскую области, Ставропольский край и Республику Татарстан - по 2%", - добавили в сервисе.

В сервисе путешествий отметили, что в этом году значительно изменилась динамика спроса. Помимо традиционных направлений, вроде Санкт-Петербурга (+21%) и Ярославля (+24%), больше всего вырос спрос на поездки в Амурскую область (+28%), Республику Бурятия (+24%), Архангельскую область (+18%) и Кемеровскую область (+17%).

Самыми активными любителями отдыха в новогодние каникулы, по данным "Мегафона", являются жители двух столиц: на них приходится 42% от общего количества любителей поездок в зимние каникулы. Также популярными остаются "взаимные" туры не только на праздники, но и на выходные: москвичи едут развеяться в Северную столицу, а петербуржцы, в свою очередь, меняют обстановку на московскую.

"Бронировать новогодние экскурсии путешественники в этом году стали заблаговременно, еще в октябре, а пик интереса пришелся на ноябрьские праздники. В период выходных (2-3 ноября) трафик мобильного интернета на сайты экскурсионных агентств вырос в семь раз по сравнению со среднемесячным значением. Второй пик спроса оказался связан с началом скидочных дней "черной пятницы", которая в этом году стартовала 24 ноября", - отметили в сервисе.