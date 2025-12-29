Подруга Брижит Бардо рассказала, где похоронят актрису

Венди Бушар сообщила, что актриса будет похоронена в саду своей виллы на юге Франции

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 29 декабря. /ТАСС/. Французская актриса и зоозащитница Брижит Бардо будет похоронена в саду своей виллы на юге Франции. Об этом сообщила в эфире радио Franceinfo ее подруга, журналистка Венди Бушар.

"Ее похоронят в саду около моря. Она так хотела, и ее воля будет соблюдена", - сказала она. Журналистка добавила, что похороны пройдут "скромно и просто".

О своем желании быть похороненной на территории виллы "Ла-Мадраг" в Сен-Тропе Бардо заявляла еще в 2018 году в интервью газете Le Monde. Она объяснила, что не хочет, чтобы ее хоронили на кладбище Сен-Тропе, чтобы толпы поклонников не тревожили покой похороненных там же родственников актрисы. Сама же вилла, по ее словам, должна быть передана во владение ее фонду и после ее смерти стать чем-то вроде музея.

Как сообщили ТАСС в "Фонде Брижит Бардо", известная французская актриса умерла в возрасте 91 года. Представитель фонда не уточнил причины смерти, отметив лишь, что ее наследие "продолжит жить в действиях и политике фонда", направленной на защиту животных.

24 ноября газета Var-Matin сообщала, что Бардо госпитализирована в городе Тулон на юге страны. По ее данным, 91-летняя актриса была помещена в больницу "Сен-Жан" примерно за 10 дней до публикации. Причина, по которой актриса была госпитализирована, не уточнялась. В октябре газета Nice-Matin также сообщала, что актриса провела несколько недель в тулонской больнице в связи с "серьезным заболеванием".