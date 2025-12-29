На лечение вакциной "Онкопепт" идет подбор пациентов

Вакцина разработана в ФМБА России для больных с метастатическим колоректальным раком

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Идет активный подбор на лечение пациентов онковакциной "Онкопепт", разработанной в ФМБА России для больных с метастатическим колоректальным раком. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

"Отдельная тема - это персонализированные наши препараты, прежде всего, мы говорим об онковакцинах. [В этом году] мы получили разрешение на клиническое применение "Онкопепта" - это пептидная вакцина против колоректального рака или аденокарцинома кишечника. Активно идет уже подбор на лечение пациентов, надеемся на хороший результат. И сейчас подано заявление на вторую вакцину мРНК вакцину - тоже против колоректального рака", - сказала она в эфире телеканала "Россия-24".