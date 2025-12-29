В Ачинске Красноярского края ввели режим неблагоприятных метеоусловий

Он будет действовать до вечера 30 декабря

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 29 декабря. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), который также называют режимом "черного неба", объявлен в Ачинске до вечера 30 декабря. Об этом в своем Telegram-канале сообщила первый замминистра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк.

"По информации Среднесибирского УГМС с 19:00 (15:00 мск - прим. ТАСС) 29.12.2025 до 19:00 30.12.2025 в г. Ачинске объявлено НМУ первой степени опасности", - написала Гуменюк.

По данным Среднесибирского УГМС, в районах края установилась морозная, безветренная погода. Температура воздуха днем в центральных, восточных и южных районах региона достигает минус 37 градусов.

При режиме "черного неба" предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.