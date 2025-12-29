В РФ спасателей и пожарных переведут на усиленную работу в новогодние праздники

К реагированию на возможные чрезвычайные ситуации сформирована группировка численностью более 79,7 тыс. человек и 19,9 тыс. единиц техники, отметили в МЧС

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Сотрудников МЧС России переведут на усиленный режим работы в новогодние праздники, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Подразделения МЧС России будут переведены на усиленный режим несения службы. К реагированию на возможные чрезвычайные ситуации сформирована группировка численностью более 79,7 тыс. человек и 19,9 тыс. единиц техники", - сказали в ведомстве.

"Многие из наших сотрудников встретят Новый год не в кругу семьи, а в составе дежурной смены или караула, а кто-то вообще может оказаться в служебной командировке", - сообщил по итогам последнего в 2025 году селекторного совещания глава МЧС РФ Александр Куренков.

В ходе совещания были подведены итоги работы МЧС в уходящем году. Статистика министерства зафиксировала снижение количества чрезвычайных ситуаций: их стало на 3% меньше, чем в прошлом году. Всего на территории России произошло 259 ЧС.

"Мы решали сложнейшие задачи по защите населения и территорий, зачастую в очень сжатые сроки. Несмотря на все трудности и испытания, мы вновь и вновь подтверждаем надежность и эффективность созданной системы реагирования", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что в новогодние праздники частота пожаров увеличивается в 5 раз. Число погибших в огне детей - в 5,5 раза.