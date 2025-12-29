В Тюмени открыли ледовый спорткомплекс, адаптированный для людей с ОВЗ

Площадь здания составила 4 тыс. кв. м

ТЮМЕНЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Новый ледовый спорткомплекс "Водник", площадью порядка 4 тыс. кв. м, открыли в Тюмени. На его базе планируется реализовать программу тренировок по следж-хоккею и керлингу на колясках для людей с ограниченными возможностями здоровья, написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"В преддверии Нового года в Тюмени открылся современный крытый ледовый каток в комплексе "Водник". <...> Он полностью адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья. Например, спортсмены на колясках могут выехать на лед без посторонней помощи. <...> Как и на других площадках, мы будем развивать в "Воднике" следж-хоккей и керлинг на колясках", - написал он.

Во время открытия губернатор отметил, что в первую очередь деятельность спорткомплекса направлена на развитие детского и юношеского спорта, однако люди могут заниматься в нем независимо от возраста. Комплекс включает в себя ледовую арену вместимостью до 100 человек с плоским выходом, что позволит людям с ОВЗ выходить на нее без посторонней помощи, современный хоккейный тренажерный зал, раздевалки, медицинский кабинет и пункт проката коньков. На прилегающей к комплексу территории расположена универсальная площадка для игр с мячом, хоккейный корт и площадки для силовой гимнастики и пинг-понга.

Моор уточнил, что ветераны СВО также смогут проходить реабилитацию посредством занятий в спортивном комплексе. "Для наших ребят, которые получили ранения и травмы при участии в СВО, занятия физкультурой и спортом - один из самых лучших способов социальной реабилитации", - добавил он.

Спорткомплекс возведен по госпрограмме "Развитие физической культуры и спорта", реализуемой правительствами региона и города Тюмени.