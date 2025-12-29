Командиров-женщин в армии ЦАР обучают российские инструкторы

Один из инструкторов рассказал, что в учебном центре готовят в том числе сержантов, среди которых есть и девушки

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Скуратов/ СОМБ/ ТАСС

БАЗА БЕРЕНГО /ЦАР/, 29 декабря. /ТАСС/. Женщины-военнослужащие FACA (армия ЦАР) занимают должности наравне с мужчинами после обучения российскими специалистами. Об этом сообщил ТАСС российский инструктор.

"У нас присутствуют курсанты женского пола, стоят в общем строю, занимаются, никаких жалоб не имеют. Также у нас есть девушки на командирских должностях. Подчиненные-мужчины их слушают, все нормально. Все одинаковы, все равны, все надели погоны", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что в учебном центре готовят в том числе сержантов, среди которых есть и девушки. Сержанты в армии ЦАР зачастую становятся командирами взводов. ТАСС удалось пообщаться с одной из курсанток.

"Здесь, в учебном центре Беренго, нас много чему научили. Нас обучают, как быть хорошим командиром, мы занимаемся по тактике и в классе. Сейчас я обучаюсь на командира. Не тяжело командовать мужчинами, все, что мужчины умеют делать, женщины тоже могут делать. Я служу в армии, чтобы помогать своей стране. Я хочу быть в дальнейшем большим командиром, управлять большим количеством людей. Мне очень нравится обучаться здесь, у российских специалистов нас много чему научили, чего раньше мы не знали", - рассказала военнослужащая.

Ранее сообщалось, что российские инструкторы в 2025 году подготовили почти 2 тыс. военных, полицейских и других силовиков в Центрально-Африканской Республике в учебном лагере Беренго. Обучение идет три месяца, после чего военные получают сертификаты и отправляются в свои подразделения.