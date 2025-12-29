Развожаев: поезда в Крым не могут закрыть транспортную потребность

В Севастополе строят новые средства размещения и ремонтируют дороги, чтоб повысить доступность транспорта

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев © Валерий Шарифулин/ ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Железнодорожное сообщение, несмотря на его развитие за последние годы, не может полностью обеспечить транспортную доступность Крыма и Севастополя для туристов, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Поезд, конечно, не может переработать столько [пассажиров], сколько бы мог переработать аэропорт [в Симферополе] и сколько он перерабатывал в лучшие годы. Но мы уверены, что это все вернется", - сказал Развожаев.

Он уточнил, что в Севастополе сейчас создают условия для развития туристической отрасли - строят новые средства размещения, ремонтируют дороги, в 2026 году завершится строительство последнего из трех объектов культурного кластера - Театра оперы и балета, а введенный в 2024 году музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" уже сейчас принимает миллионы человек в год.

Единственный перевозчик, который с 2019 года доставляет пассажиров в Крым по железной дороге, - это АО ТК "Гранд сервис экспресс". Поезда "Таврия" круглый год курсируют из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь и Севастополь, а также из Омска, Перми и Кисловодска в Симферополь. Сезонно на лето вводятся и другие рейсы - так, в 2025 году летом курсировала 21 пара поездов. Всего в 2024 году поезда компании перевезли 5,85 млн пассажиров, показатели за 2025 год пока не озвучены.