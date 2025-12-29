В Москве городские службы ликвидируют последствия снегопада

В течение светового дня проводятся работы по очистке крыш жилых домов от снега

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Столичные коммунальные службы продолжают уборку снега и наледи на столичных дорогах и тротуарах, а также с крыш. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства правительства Москвы.

"За прошедшие сутки прирост свежевыпавшего снега составил до 1 см, к утру 30 декабря может выпасть еще до 5 см осадков. Повсеместно идут работы по погрузке и вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств. Под особым контролем - очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка", - говорится в публикации.

Отмечается, что в течение светового дня проводятся работы по очистке крыш жилых домов от снега. "Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов. Просим горожан быть внимательнее и не заходить за ограждения", - добавили в комплексе.