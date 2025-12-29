Собянин: в Москве открыли путепровод по основному ходу Варшавского шоссе

Мэр отметил, что запуск движения по путепроводу из трех полос в каждом направлении позволит продолжить реконструкцию Варшавского шоссе в районе пересечения со строящейся магистралью

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Движение транспорта на путепроводе по основному ходу Варшавского шоссе открыли в Москве. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Объект возвели в рамках строительства финального участка трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе. Работы выполнялись в сложных, стесненных условиях на одной из самых оживленных транспортных артерий Москвы", - написал мэр.

Он добавил, что запуск движения по путепроводу из трех полос в каждом направлении позволит продолжить комплексную реконструкцию Варшавского шоссе в районе пересечения со строящейся магистралью.

"Новое сооружение увеличит пропускную способность Варшавского шоссе за счет устранения светофорного перекрестка по основному ходу вылетной магистрали; исключит пересечение транспортных потоков; обеспечит удобный съезд/ заезд на Варшавское шоссе с Расторгуевского шоссе и Большой Бутовской улицы", - добавил Собянин.

По его словам, финальную часть трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе планируют завершить в 2026 году. "Будет построено и реконструировано 14,3 км дорог, в том числе одна эстакада-съезд, тоннель, два путепровода и 9 внеуличных пешеходных переходов. Магистраль соединят с МСД. У жителей появится альтернативный маршрут, поездки станут еще комфортнее", - заключил мэр.