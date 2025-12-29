Синоптики рассказали, когда в Москве и Подмосковье начнется потепление

В Гидрометцентре РФ заявили, что в регионе потеплеет на третьи сутки нового года

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Потепление в Москве и Московской области после нескольких морозных дней ожидается на третьи сутки нового года. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.

"В субботу, 3 января, на фоне облачной погоды временами не исключен снег, ночью температура воздуха составит в столичном регионе от минус 11 до минус 6 градусов, а днем - от минус 5 градусов до нуля", - сказал собеседник агентства. По его словам, потепление будет связано с изменением высотных воздушных потоков на западные.

В Гидрометцентре РФ напомнили, что, по уточненной информации, в новогоднюю ночь столбики термометров должны показать в Москве от минус 15 до минус 13 градусов, по области - от минус 17 до минус 12 градусов. Днем 1 января в Москве около 11-13 градусов мороза, в Подмосковье от 15 до 10 градусов ниже нуля. Ветер ожидается западный со скоростью 3-8 м/с, на дорогах - гололедица.

"Во вторые сутки нового года прогнозируется облачность с прояснениями и небольшой снег при температуре воздуха ночью от минус 19 до минус 14 градусов, днем же столбики термометров покажут от 10 до 5 градусов мороза", - заметил собеседник агентства. Он пояснил, что подобный характер погоды не только в столице, но и на большей части европейской территории России будет определять высотная ложбина, обеспечивающая проникновение холодных воздушных масс. "Температура будет ниже климатической нормы, временами будет идти снег, высота снежного покрова увеличится", - заметили в Гидрометцентре РФ.