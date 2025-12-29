Брод: День памяти жертв геноцида советского народа отвечает на фальсификации истории

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человек убежден, что факт геноцида советского народа нужно продвигать и на международных площадках, в частности в ООН

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Установление Дня памяти жертв геноцида советского народа окончательно закрепляет в истории этот трагический этап и отвечает тем, кто пытается переписать историю, принизив роль советского народа в победе над гитлеризмом, и преуменьшить потери. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон, который предусматривает установление в России новой памятной даты 19 апреля - Дня памяти жертв геноцида советского народа.

"Установлением Дня памяти жертв геноцида советского народа мы окончательно закрепляем в истории этот трагический этап. Это и ответ тем, кто пытается переписать историю, принизить роль советского народа в победе над гитлеризмом, преуменьшить наши потери", - сказал Брод.

Он добавил, что есть и немало фальсификаторов, которые пытаются обвинить СССР в развязывании Второй мировой войны, в организации геноцида украинского и прибалтийского народов.

Брод убежден, что факт геноцида советского народа нужно продвигать и на международных площадках, в частности в ООН. "В течение ряда лет Россия выносит на голосование резолюцию о противодействии современному неонацизму, большинство стран ее поддерживает. Такой опыт внушает оптимизм и по поводу возможной процедуры признания геноцида советского народа со стороны гитлеризма и его союзников", - отметил член СПЧ.

У выбора даты есть историческое обоснование -19 апреля 1943 года был издан указ № 39 - первый правовой акт, который официально зафиксировал целенаправленную и масштабную политику нацистов и их пособников по уничтожению мирного населения на оккупированных территориях, а также определил правовые основы для привлечения преступников к ответственности.