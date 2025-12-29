Глава Минтранса ДНР Бондаренко рассказал, как в регионе возрождают ж/д сообщение

Ремонт инфраструктуры проводят сегментировано в зависимости от условий безопасности

ДОНЕЦК, 29 декабря. /ТАСС/. Возобновление железнодорожного сообщения и ремонт инфраструктуры в ДНР проводят сегментировано в зависимости от условий безопасности, чтобы при улучшении ситуации быстро собрать всю "мозаику", сообщил ТАСС министр транспорта республики Александр Бондаренко.

"Мы сейчас с учетом освобождения населенных пунктов, с учетом того, как наши войска позволяют нам осуществлять ремонтные работы и организовывать пассажирское движение, сегментировано вводим в эксплуатацию те участки, где это является наиболее безопасным. Естественно, по разрешению ситуации в рамках СВО, это позволит нашу сегментированную мозаику максимально быстро собрать и реализовать так, как это есть уже и в других субъектах РФ", - сказал Бондаренко.

Министр добавил, что глава ДНР Денис Пушилин поставил задачу сделать железнодорожные перевозки более комфортными для пассажиров - с минимальными затратами и пересадками.

В ноябре 2025 года Бондаренко сообщил, что ДНР и Ростовская область разработали дорожную карту возобновления пассажирского железнодорожного и морского сообщения.