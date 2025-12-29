Петергоф принял более 5 млн посетителей в 2025 году

В музее-заповеднике действует обширная система льгот

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Музей-заповедник "Петергоф" в 2025 году посетили более 5 млн человек, этот показатель сопоставим с прошлогодним, сообщил на пресс-конференции генеральный директор учреждения Роман Ковриков.

"В этом году мы приняли ровно столько же, сколько и в прошлом году. Это больше 5 млн человек", - сказал Ковриков.

По приведенным им данным, ежегодно увеличивается число индивидуальных посетителей, когда люди принимают решение о поездке самостоятельно, при этом уменьшается количество организованных групп - их доля составляет около 20%. Гендиректор также напомнил, что в Петергофе действует обширная система льгот. "С каждым годом количество льготных посетителей растет, в этом году оно достигло уже 30%", - отметил он.

Среди ключевых событий 2025 года в музее-заповеднике: выставка "Подвиг возрождения" в честь 80-летия Великой Победы - о послевоенном восстановлении дворцово-паркового ансамбля (выставка работает до 1 марта 2026 года); весенний праздник фонтанов и осенний фестиваль фонтанов, которые также прошли под знаком возрождения Петергофа и его знаковых объектов. В Ораниенбауме в этом году появился фестиваль "Музыка балконов". В новом формате прошла Мореходная ассамблея совместно с Музеем Мирового океана. Впервые в Петергофе прошел джазовый фестиваль Игоря Бутмана, отметили в музее-заповеднике.

Новогодний Петергоф

Парки Петергофа в дни новогодних каникул работают без выходных с 09:00 до 18:00 мск. Музеи будут принимать посетителей со 2 по 11 января: это и Большой дворец, и Особая кладовая, и Музей семьи Бенуа, а также Большой Меншиковский дворец, Коттедж, Телеграфная станция, Фермерский дворец и целый ряд других объектов.

Для юных гостей проведут новогодние елки в Большой оранжерее - 30 декабря и 6 января, а Детский центр подготовил программу "Где зимует попугай?". Для посетителей в праздничные дни будет работать и главная выставка этого года - "Подвиг возрождения".

Кроме того, в январе в Петергофе пройдут концерты зимнего фестиваля Pianissimo. В Танцевальном зале Большого петергофского дворца, где раньше устраивались торжественные приемы, балы и парадные обеды, выступят пианисты Илья Папоян (4 января) и Сунмин Ким (18 января).

Планы на 2026 год

Говоря о планах на 2026 год, Ковриков отметил, что планируется завершение реставрации Путевого дворца Петра Первого - самой ранней постройки Стрельны, относящейся к началу XVIII века. "Реставрация шла два года, это очень сложная реставрация. Но, тем не менее, мы уже на финишной прямой, и в следующем августе, в конце августа мы откроем", - сказал он.

Продолжится реставрация дворца "Монплезир" - любимого загородного дворца Петра I, который находится в Нижнем парке Петергофа. "Реставрация тоже очень сложная, она затрагивает не только интерьеры, а также внешние границы этого музея. Музей находится на берегу Финского залива и подвержен всем стихиям, которые только есть у нас на Балтике, - пояснил гендиректор. - Комплексная, серьезная реставрация идет, закончится она не раньше 2027 году, но мы идем вперед по графику".

Также в планах на следующий год - празднование 200-летия дворцово-паркового ансамбля "Александрия", проект совместно с музеем-заповедником "Царицыно" и другие события. Ковриков анонсировал и проект с Русским музеем, который будет приурочен к открытию Путевого дворца.

Петергоф - бывшая императорская резиденция, основанная Петром Великим в 1710 году. Сегодня музей-заповедник - это более 30 музеев, 414 гектаров парков и садов, а также около 150 фонтанов, действующих в Верхнем саду и Нижнем парке.