Юрист Прокопенко: Долина может съехать из квартиры до 20-х чисел января

Процедура выселения предусматривает совершение большого количества действий, после чего приставы дадут 10 рабочих дней на добровольное выселение, уточнил юрист практики разрешения споров "Косенков и Суворов"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Отказавшую Полине Лурье в требовании освободить спорную квартиру до 30 декабря певицу Ларису Долину можно выселить принудительно, но это долгая процедура, и у нее есть время съехать примерно до 20-х чисел января. Об этом рассказал в беседе с ТАСС юрист практики разрешения споров "Косенков и Суворов" Данил Прокопенко.

Ранее Долина отказала Лурье в требовании освободить спорную квартиру до 30 декабря. Адвокат певицы сообщила ТАСС, что семья подзащитной съедет и передаст жилье не ранее 5 января 2026 года.

"Процедура выселения предусматривает совершение большого количества действий, после чего приставы дадут 10 рабочих дней на добровольное выселение. Если его не произойдет, пристав сможет совершить принудительное выселение. При самой быстрой работе суда и пристава у Долиной есть время съехать из квартиры примерно до 20-х чисел января", - сказал Прокопенко. Параллельно Долина может подать в суд заявление об отсрочке выселения. Если суд признает причины уважительными, будет вправе отсрочить выселение.

Технически для исполнения решения Мосгорсуда о принудительном выселении необходимо дождаться изготовления судебного акта в полном объеме, получить исполнительный лист и обратиться в службу судебных приставов, отметила в беседе с ТАСС адвокат и партнер юридической группы "Гришин, Павлова и партнеры" Полина Павлова. С учетом приближающихся новогодних праздников есть вероятность, что истцам будет затруднительно исполнить данное решение до конца 2025 года, однако, с учетом особенностей дела, это не исключено. "В рамках данного дела Долина уже обращалась с требованием отсрочить свое выселение до 10 января 2026 года, но ей было отказано. В связи с этим повторное обращение с требованием об отсрочке бессмысленно, тем более, оно не влечет приостановку исполнительного производства о выселении", - добавила адвокат.

Старший партнер, руководитель практики "Строительство и недвижимость" международной консалтинговой компании Stream Евгения Пешкова предположила в беседе с ТАСС, что, скорее всего, Долину проконсультировали по срокам, и принудительного выселения не будет, певица выселится добровольно.

Верховный суд 16 декабря признал право собственности на квартиру в Москве за Лурье, постановив, что Долина незаконно проживает в ней и должна покинуть помещение. После этого Мосгорсуд обязал артистку выселится. В августе 2024 года появилась информация о том, что Долина стала жертвой телефонных мошенников и продала свою квартиру. Позже на основании решения Хамовнического суда Москвы сделка была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Последней инстанцией для подачи жалобы стал Верховный суд РФ, куда обратилась Лурье.