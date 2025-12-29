В Татарстане завершили реконструкцию трассы М-7 "Волга"

Работы были выполнены по нацпроекту "Инфраструктура для жизни"

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Модернизированный в ходе реконструкции участок федеральной трассы М-7 "Волга" с 1 070-го по 1 166-й км ввели в эксплуатацию в Республике Татарстан. Работы были выполнены по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", сообщает пресс-служба Росавтодора.

"В рамках работ по увеличению количества полос движения, с двух до четырех, выполнен впечатляющий объем работ. Только по устройству земляного полотна было разработано 6 млн 668 тыс. куб. м выемки и отсыпано 6 млн 743 тыс. куб. м насыпи. Также устроено 3 млн 165 тыс. куб. м основания дорожной одежды, которое предназначено для передачи и распределения давления от транспортного потока на земляное полотно", - приводятся в сообщении слова начальника подведомственного Росавтодору ФКУ "Волго-Вятскуправтодор" Илдара Мингазова.

К реконструкции участков автодороги М-7 "Волга" от города Набережные Челны до границы с Республикой Башкортостан приступили в 2022 году.

По данным Росавтодора, в рамках проекта построили и реконструировали пять мостов разных классов протяженностью от 47 до 223 м через реки Ашпалинка, Мензеля, Дарьянка, Ик и Сюнь. Кроме того, возвели десять транспортных развязок и путепроводов, для пропуска ручьев смонтировали три армированные металлические гофрированные трубы, а для проезда тракторов, комбайнов и другой сельскохозяйственной техники - шесть технологических проездов. Транспортные потоки разделили металлическим двухсторонним барьерным ограждением.

"Построили 17 надземных пешеходных переходов, установили автобусные остановки и построили пешеходные дорожки к ним. На участках автодороги, которые проходят вблизи населенных пунктов и искусственных сооружений, смонтированы акустические экраны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь все основное направление трассы М-7 "Волга" в границах Татарстана соответствует IБ категории, имеет четыре или шесть полос движения.