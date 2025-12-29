ТАСС: в Петербурге кураторов проукраинской секты уволили из вузов

Речь идет об Ольге Даутовой и ее муже Сергее Христофорове

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге двоих кураторов проукраинской секты "Школа единого принципа", о пресечении деятельности которой сообщалось на прошлой неделе, уволили из вузов, в которых они работали ранее. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Речь идет об Ольге Даутовой и ее муже Сергее Христофорове. Первая ранее была профессором академии постдипломного педагогического образования имени Ушинского, второй - доцентом РГПУ им. Герцена", - рассказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, 25 декабря правоохранительные органы прервали всероссийское собрание около 70 последователей "Школы единого принципа", проходившее в Адмиралтейском районе Петербурга. Как пояснил собеседник ТАСС, в отношении них продолжается проверка на предмет возбуждения уголовного дела по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).

По данным правоохранителей, "Школа единого принципа" была создана на Украине в начале 1990-х годов и обозначает своей миссией "пробуждение сознания" и "внутреннее духовное взросление" адептов. Фактически на собраниях участники объединения негативно высказывались о российских военнослужащих и СВО. При этом им категорически запрещалось рассказывать об участии в организации православным священникам, а позицию по Украине они были обязаны доносить членам своих семей и знакомым.