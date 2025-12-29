В Хабаровске 26 января рассмотрят иск к городу об увеличении оклада учителям

Фиксированный размер оплаты труда педагога составляет 12 247 рублей, МРОТ с 1 января 2026 года повысят до 27 093 рублей

ХАБАРОВСК, 29 декабря. /ТАСС/. Железнодорожный суд Хабаровска назначил на 26 января рассмотрение иска к администрации города, касающегося зарплат учителей. Об этом ТАСС сообщил юрист Олег Самсонов.

29 декабря состоялось предварительное заседание суда по этому иску.

"Добавились заинтересованные лица - это Министерство образования и науки Хабаровского края и управление образования администрации города Хабаровска. Они будут в качестве заинтересованных лиц. Итогом заседания явилось установление основной даты заседания - 26 января", - сообщил Самсонов.

Иск к одной из хабаровских школ к городскому управлению образования и администрации был подан учителем, членом регионального отделения профсоюза работников образования "Учитель" Екатериной Агошиной. Иск к администрации суд выделил в отдельное производство. Как пояснял агентству Самсонов, это иск о внесении изменений в положение о системе оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных организаций Хабаровска. Основное требование - установление оклада учителям не ниже минимального размера оплаты труда. Оклад педагогического работника составляет 12 247 рублей, МРОТ с 1 января 2026 года будет составлять 27 093 рубля.

В конце ноября в СМИ появились публикации о планируемом повышении оклада педагогам. В начале декабря глава Хабаровского края Дмитрий Демешин анонсировал, что с 2026 года оклады учителей повысятся на 25%, будет изменена система компенсационных и стимулирующих выплат, их собираются установить в абсолютных значениях, что должно упростить повышение окладной части зарплаты педагогов в последующие годы. Рост окладов коснется 19 тыс. учителей, преподавателей и воспитателей.

Как отмечается в обращении к Демешину на сайте хабаровского регионального отделения профсоюза "Учитель", планируемый в будущем году базовый оклад учителя, отработавшего норму часов, в который не включаются компенсационные и стимулирующие выплаты, не будет гарантировать получение им минимального размера оплаты труда. Профсоюзная организация просила принять постановление, включающее в себя установление базового оклада педагогических работников на уровне не менее одного МРОТ.