Путин попросил главу Подмосковья контролировать волнующие бойцов СВО вопросы

Президент также уточнил у губернатора, как организована работа соцкоординаторов с вернувшимися бойцами и их семьями

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин попросил губернатора Московской области Андрея Воробьева держать под постоянным контролем вопросы, волнующие бойцов, вернувшихся из зоны боевых действий, и их близких.

"Надо обратить внимание на вопросы, которые больше всего волнуют самих ребят, которые вернулись из зоны боевых действий, и членов их семей", - обратился Путин к Воробьеву, пояснив, что речь идет о различного рода выплатах, юридической помощи и других мерах поддержки. "Я вас просил бы постоянно держать это под своим контролем", - добавил он на встрече с главой региона.

Президент также уточнил, как организована работа соцкоординаторов с вернувшимися с СВО бойцами и их семьями. Воробьев пояснил, что соцкоординаторы - это те, "кто знает своих ребят, которые живут в том или ином уголке Подмосковья, и сопровождает их".

Кроме того, в рамках встречи была затронута тема проведения эксперимента по внедрению искусственного интеллекта в целях сокращения отчетности. Воробьев в качестве председателя комиссии Госсовета по направлению "Экономика данных" обратился к президенту с просьбой распространить соответствующий эксперимент на все 44 ведомства.

"Вы сразу несколько ведомств объединяете в рамках единых требований отчетности?" - уточнил глава государства. Воробьев ответил утвердительно, пояснив, что разные ведомства смогут брать необходимые цифры и данные с одной платформы.

"Давайте так и сделаем", - поддержал Путин.